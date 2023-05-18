Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 18 мая

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Сегодня в течение ночи ВС РФ нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по крупным складам вооружения и техники иностранного производства, а также резервам противника. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены.

В результате ударов уничтожены значительные запасы вооружения и боеприпасов ВСУ, а также пресечено выдвижение резервов в районы ведения боевых действий.

На Купянском направлении потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы. За сутки уничтожено более 75 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30.

На Донецком направлении штурмовыми отрядами продолжались бои по освобождению города Артемовск при активной поддержке подразделений воздушно-десантных войск.

Общие потери противника на данном направлении составили до 200 украинских военнослужащих и наемников, один танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

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На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили до 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, пять автомобилей, боевая машина зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10», гаубица FH70, а также артиллерийская система М777 производства США.

На Херсонском направлении уничтожено более 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также три автомобиля.

Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

За сутки перехвачено четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Кроме того, уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.