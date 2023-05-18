Китай стал самым крупным экспортным партнером Ленинградской области

Вопросы освоения новых рынков, логистики, таможенных правил обсудили на заседании Совета по развитию экспорта и импортозамещению.

«Наши компании, традиционно ориентированные на экспорт в европейские страны, в прошлом году были вынуждены искать новые рынки сбыта. Это непростой путь: расстояния значительные, логистика сложная и дорогая, кроме того, пропускная способность транзитных стран ограничена. Несмотря на все это, грузооборот наших портов за 2022 год вырос на 10%, отгрузка железной дороги также растет», ― прокомментировал зампредседателя правительства Дмитрий Ялов.

Среди наиболее востребованных экспортных продуктов ― концентраты кофе и чая, табак, бумага и стройматериалы. Так 95% экспорта в Африку — это мясо птицы. Следующая задача — найти возможности и довезти туда свежее куриное яйцо.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти работает Центр поддержки экспорта, который проводит семинары для предпринимателей, ведущих или планирующих поставки продукции за рубеж. На сайте Центра легко найти как саму услугу со всеми подробностями, так и два документа, которые нужно заполнить: заявку на услугу и анкету получателя услуги. По итогам 2020 года при поддержке Центра поддержки экспорта Ленобласти 65 малых и средних предприятий заключили 103 экспортных контракта.