При исполнении специальных задач в ходе спецоперации погиб военнослужащий из Всеволожского района Ленобласти Юрий Паршев.
Соболезнования семье и близким военнослужащего принес губернатор Александр Дрозденко.
«Глубоко скорблю вместе с семьей Юрия Александровича Паршева, его родными и близкими, друзьями, боевыми товарищами. Боль огромной утраты разделяют сегодня с вами все ленинградцы! Светлая память!» — говорится в сообщении.
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