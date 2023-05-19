Военнослужащий из Всеволожского района погиб в ходе СВО

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

При исполнении специальных задач в ходе спецоперации погиб военнослужащий из Всеволожского района Ленобласти Юрий Паршев.

Соболезнования семье и близким военнослужащего принес губернатор Александр Дрозденко.

«Глубоко скорблю вместе с семьей Юрия Александровича Паршева, его родными и близкими, друзьями, боевыми товарищами. Боль огромной утраты разделяют сегодня с вами все ленинградцы! Светлая память!» — говорится в сообщении.
Вам будет интересно
Военнослужащий из Всеволожского района погиб в ходе СВО спецоперация, СВО, погиб военный, Ленобласть, Всеволожский район
Житель Тосненского района погиб в ходе спецоперации
При выполнении боевых задач в ходе СВО погиб житель Тосненского района Ленобласти Александр Папушин. Сообщается, что мужчина «откликнулся на призыв родины...
18.05.2023 45
Автор