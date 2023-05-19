При исполнении специальных задач в ходе спецоперации погиб военнослужащий из Всеволожского района Ленобласти Юрий Паршев.

Соболезнования семье и близким военнослужащего принес губернатор Александр Дрозденко.

«Глубоко скорблю вместе с семьей Юрия Александровича Паршева, его родными и близкими, друзьями, боевыми товарищами. Боль огромной утраты разделяют сегодня с вами все ленинградцы! Светлая память!» — говорится в сообщении.