Мишустин подписал распоряжение о создании отделения РАН в Петербурге

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
«Создать федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургское отделение Российской академии Наук»… и отнеси учреждение к ведению федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук», — говорится в тексте документа.
Согласно документу, основной целью работы учреждения будет участие в проведении и развитии фундаментальных научных исследований, направленных на получение новых знаний о законах развития природы, общества, человека и способствующих технологическому, экономическому, социальному и духовному развитию Санкт-Петербурга, Ленинградской области и всей страны. Кроме того, петербургское отделение РАН будет проводить экспертное научное обеспечение деятельности органов власти в городе и области.
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