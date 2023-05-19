Мишустин подписал распоряжение о создании отделения РАН в Петербурге

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«Создать федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургское отделение Российской академии Наук»… и отнеси учреждение к ведению федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук», — говорится в тексте документа.

Согласно документу, основной целью работы учреждения будет участие в проведении и развитии фундаментальных научных исследований, направленных на получение новых знаний о законах развития природы, общества, человека и способствующих технологическому, экономическому, социальному и духовному развитию Санкт-Петербурга, Ленинградской области и всей страны. Кроме того, петербургское отделение РАН будет проводить экспертное научное обеспечение деятельности органов власти в городе и области.