Исторический дом Басевича в Петербурге продолжают сносить с градозащитниками внутри – видео

В Санкт-Петербурге приступили к сносу доходного дома на Большой на Пушкарской, 7. Активистам не удалось отстоять историческое здание в суде. В марте КГИОП отказался вносить постройку в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Как сообщают «Невские Новости», снос доходного дома продолжается, несмотря на то, что внутри находятся люди. В telegram-канале «SOS СПб СНОС» опубликовали видео изнутри попавшего под снос исторического здания. Градозащитники пытаются помешать тяжелой технике завершить начатое.

«Продолжается снос дома Басевича, начала работать тяжелая техника. По полученной нами информации в здании продолжают оставаться активисты! Снос здания ведется с людьми внутри!» – написали авторы видеоролика

Дом Басевича построен в стиле модерн архитектором Зазерским в 1912 году. Градозащитники пытались оспорить аварийность здания, проектную документацию и отказ признать объект памятником.