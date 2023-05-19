С 1 июня экопункты для опасных отходов поставят во всех районах Петербурга

С 1 июня 2023 года в Санкт-Петербурге запустят восемь экопунктов для приема опасных отходов к уже имеющимся десяти. Они будут работать ежедневно с 10:00 до 20:00. Всего в городе действует 505 экотерминалов и два экомобиля.

Жители Санкт-Петербурга могут сдать батарейки, компактные ртутные лампы, приборы и термометры, отработанные аккумуляторы, просроченные лекарства, сломанную бытовую, электронную, компьютерную и оргтехнику, химические отходы, лаки, краски, бытовую химию, ртутьсодержащие отходы, отработанные масла и автомобильные покрышки.

Как сообщают «Невские Новости», за прием, сортировку и учет отвечают специалисты с профессиональной подготовкой и сертификатами на работу с отходами I-IV классов опасности.

В 2022 году жители Санкт-Петербурга сдали на утилизацию более 170 тонн опасных отходов. В том числе батарейки и аккумуляторы (34 %), покрышки (28 %), а также 4,5 тонны таблеток.