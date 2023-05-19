Петербурженка обвинила сожителя в сексуальном насилии над детьми обоего пола

Жительница Адмиралтейского района Санкт-Петербурга пришла в полицию с заявлением на гражданского мужа. Женщина заподозрила его в сексуальном насилии над своими детьми.

В полицию 46-летняя петербурженка пришла 18 мая около 21:30. По предварительной информации, она сообщила, что ее 46-летний сожитель с начала 2023 года домогался ее детей – 13-летнего сына и 12-летней дочери.

Мужчину задержали в тот же день в Каменке. Решается вопрос об уголовном деле.