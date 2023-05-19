Прямое авиасообщение с Кубой будет запущено из Москвы летом 2023 года

Планируется по три рейса в неделю. Об этом заявил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Республика Куба – для нас ключевой партнер и популярное место отдыха россиян. Мы также всегда рады кубинским гражданам, которые могут приезжать в Россию с деловыми и туристическими целями. В рамках нашего визита в Гавану и по поручению Президента РФ Правительством России проработано и принято решение о возобновлении регулярного авиасообщения из России на Кубу», – рассказал Дмитрий Чернышенко

На момент подготовки публикации между Республикой Куба и Россией уже существует прямое чартерное авиасообщение – 6 рейсов в неделю. По оценкам специалистов, совокупный пассажиропоток чартерных и регулярных перевозок по итогам 2023 года может достигнуть 150 тысяч человек.