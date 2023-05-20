На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 20 мая

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 20 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, вечером 11 мая 26-летняя девушка переходила дорогу по пешеходному переходу возле Северной Галереи в Выборгском районе Санкт-Петербурга....
12.05.2022 2247
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 145-134 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;
- км 41, 47 ограничение скорости движения в направлении Мурманска с 08:00 до 19:00, ремонт асфальтобетонного покрытия;
- км 44 ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, ремонт асфальтобетонного покрытия;
- км 60 ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-531ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части механизированным способом;
- км 50-55 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы в ручную;
- км 54-57 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, установка дорожного знака;
- км 141-143 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 09:00 до 18:00,
- км 144-146 ограничение скорости движения в сторону ЛО (реверсивное движение) с 09:00 до 18:00, заливка трещин а/б покрытия;
- 134-145 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 09:00 до 18:00, скашивание травы механическим способом; заливка трещин в а/б покрытии;
- км 5-6 подъезд к Выборгу №1 ограничение скорости движения в оба направления с 22:00 19.05.2023 до 06:00 20.05.2023, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механическим способом.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 40-46 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 09:00 до 18:00, скашивание травы вручную;
- 44-48 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 18:00, устранение размывов.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-8, км 95-110 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 110-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, покос травы на обочинах;
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, планировка обочин автогрейдером;
- км 95-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 10:00, нанесение дорожной разметки.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 28-15 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 13:00, очистка и мойка а/б покрытия от пыли и грязи;
- км 28-0 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, мойка барьерного ограждения;
- км 37-27 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи;
- км 37-0 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 ДО 20:00, ремонт дорожных знаков;
- км 0-28 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена светоотражающих элементов;
- км 0-10 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка и мойка разделительной полосы;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов с элементов а/д;
- км 74-75 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, замена бортового камня;
- км 2-146 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 20:00, отключение электропитания для проведения покрасочных работ.