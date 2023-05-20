На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 20 мая

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 20 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

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Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 145-134 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;

км 41, 47 ограничение скорости движения в направлении Мурманска с 08:00 до 19:00, ремонт асфальтобетонного покрытия;

км 44 ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, ремонт асфальтобетонного покрытия;

км 60 ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-531ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части механизированным способом;

км 50-55 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы в ручную;

км 54-57 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, установка дорожного знака;

км 141-143 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 09:00 до 18:00,

км 144-146 ограничение скорости движения в сторону ЛО (реверсивное движение) с 09:00 до 18:00, заливка трещин а/б покрытия;

134-145 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 09:00 до 18:00, скашивание травы механическим способом; заливка трещин в а/б покрытии;

км 5-6 подъезд к Выборгу №1 ограничение скорости движения в оба направления с 22:00 19.05.2023 до 06:00 20.05.2023, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механическим способом.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 40-46 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 09:00 до 18:00, скашивание травы вручную;

44-48 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 18:00, устранение размывов.

А-181 «Магистральная»:

км 0-8, км 95-110 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 110-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, покос травы на обочинах;

км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, планировка обочин автогрейдером;

км 95-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 10:00, нанесение дорожной разметки.

А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):