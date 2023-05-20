Госдума приняла в первом чтении законопроект о продаже элитного жилья коррупционеров

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает продажу недвижимости, поступившей в государственный жилищный фонд в результате коррупционного правонарушения, в соответствии с законом о приватизации.

На момент подготовки публикации в госказне находится 140 объектов, конфискованных в связи с правонарушениями.

«При этом порядок и основания для отчуждения из федеральной собственности жилых помещений, поступающих в государственный жилищный фонд путем их возмездной реализации, отсутствуют», – говорится в пояснительной записке

Речь идет о жилье, рыночная стоимость которого превышает в два раза и более сумму, определенную исходя из его общей площади и умноженной на показатель средней цены 1 кв. м в соответствующем субъекте России.