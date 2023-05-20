В Кингисеппском районе тушили пожар на 120 квадратах

Крупный пожар 19 мая произошел в Котельском поселении Кингисеппского района Ленинградской области. Около 19:00 там загорелся сарай, пламя охватило 120 квадратных метров.

К тушению привлекли дежурные смены 70-й пожарно-спасательной части и 125-й пожарной части противопожарной службы Ленинградской области. Восемь человек боролись с огнем более трех часов, в 22:25 пожар был потушен.

По предварительным данным, никто не пострадал.