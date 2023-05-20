В Госдуме призвали трудоустраивать сначала россиян, а потом мигрантов

Автор: Сергей Агутин
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Слова Владимира Путина о миграционной политике следует трактовать однозначно – решать вопрос с трудоустройством за счет внутренних резервов. Об этом заявил председатель комета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он призвал обеспечивать работой сначала россиян, а затем уже мигрантов.

«У нас много граждан, которые готовы приезжать и работать вахтовым методом, как угодно, при правильной организации из других регионов в те регионы, где есть рабочие места», – сказал Ярослав Нилов

По словам парламентария, проще привозить в страну иностранцев, но это приводит к ухудшению криминогенной ситуации, к нагрузке на инфраструктуру, в том числе социальную и транспортную. Он отметил, что остро стоит проблема преступностью и нарушениями закона. А мигранты, отправляющие заработанные деньги на родину, наносят ущерб российской экономике.

Как сообщают «Невские Новости», в Санкт-Петербурге в первом квартале 2023 года уровень преступности вырос почти на 12 %. С января по март было зарегистрировано 16,4 тыс. эпизодов.

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08.04.2023 1239
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