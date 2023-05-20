В Киришах с 22 мая начнется обработка территорий от борщевика – адреса

В Киришах в период с 22 по 25 мая проведут обработку территорий гербицидами в рамках борьбы с борщевиком Сосновского. На этот период специалисты рекомендуют воздержаться от посещения указанных ниже участков для отдыха, прогулок и выгула домашних животных.

Адреса:

ул. Нефтехимиков, район д. 43-45 (со стороны ул. Нефтехимиков);

ул. Ленинградская, земельный участок между д. 6 и д. 2;

бульвар Плавницкий, земли под строительство мототрассы, напротив памятного знака «Саперам Ленинградского и Волховского фронтов»;

земельный участок между д. 37 на ул. Энергетиков и д. 30 на ул. Нефтехимиков.