Плюс днем, минус ночью: 21 мая в Ленобласти удивит температурными контрастами

По данным ГБУ «Северо-Западное УГМС», 21 мая на территории Ленинградской области ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер ночью переменный 2-5 м/с, днем северный, северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3… +8 °C, местами заморозки до -1 °C. Днем +18… +23 °C. Атмосферное давление будет понижаться.
В региональном МЧС отмечают, что 21 мая на территории региона ночью местами заморозки до -1 °C. Днем 22-23 мая в отдельных районах гроза.
Вам будет интересно
Путин подписал указ о пилотном проекте по изменению уровней профессионального образования с 2023 учебного года
В указе установлены сроки получения базового высшего образования от 4 до 6 лет, магистратуры – от 1 до 3 лет....
12.05.2023 968