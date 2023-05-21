В Петербурге задержали киллера за убийство 17-летней давности

Стало известно, кто причастен к убийству 35-летнего мужчины, которое произошло в октябре 2006 года на Суздальском проспекте в Санкт-Петербурге. Тогда был обнаружен труп горожанина с огнестрельным ранением.
В декабре 2022 года правоохранители задержали 50-летнего петербуржца, который убил мужчину в 2006 году за денежное вознаграждение. Установлено, что сообщник киллера скончался через год после преступления.
Следственные мероприятия вывели на заказчика. Им оказался 57-летний житель Санкт-Петербурга, который находится в СИЗО как обвиняемый в покушении на убийство еще одного человека. Ему предъявили обвинение.
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