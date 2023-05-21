Президенту Грузии запретили летать самолетами Georgian Airways

В Georgian Airways запретили летать на своих самолетах президенту Грузии Саломе Зурабишвили до тех пор, пока политик не принесет извинения. Об это сообщил основатель компании Тамаз Гаиашвили.

По словам предпринимателя, компания восстанавливается после пандемии COVID-19, на время которой приостановила полеты. И пока в других странах власти спасали национальные авиакомпании, Georgian Airways получала лишь критику.

Зурабишвили объявила бойкот Georgian Airways из-за решения компании начать полеты в Москву.