На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 22 мая

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 22 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 145-134 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;

км 122,134 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт асфальтобетонного покрытия;

км 17,44 ограничение скорости движения в направлении г.СПб с 08:00 до 19:00, ремонт асфальтобетонного покрытия.

М-10 «Россия»:

км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 623 ограничение скорости движения в направлении г.МСК с 08:00 до 19:00, замена пешеходного ограждения.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-531ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;

км 47-64 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, замена и ремонт дорожных знаков;

км 172 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Магистральная»:

км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия, планировка обочин;

км 30-45, км 95-123 ограничение скорости движения в оба направления с 11:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

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А-121 «Сортавала»:

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 0-37 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка барьерного ограждения от пыли и грязи механизированным способом;

км 0-20 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом;

км 7-37 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом;

транспортные развязки км 10, км 15, км 27 ограничение скорости движения с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом;

км 15-28 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка шумозащитных экранов;

— км 22 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, замена барьерного ограждения;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов дороги;

км 40-42 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, замена секций барьерного ограждения;

км 74-75 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена бортового камня;

км 1-10 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп;

км 2-146 ограничение скорости движения в оба направления с 10600 до 20:00, отключение электропитания для проведения покрасочных работ поочерёдно.

А-180 «Нарва»:

км57-31 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00 , очистка и мойка СБО от пыли и грязи.

Р-23 «Псков»: