На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 22 мая

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 22 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 145-134 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;
- км 122,134 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт асфальтобетонного покрытия;
- км 17,44 ограничение скорости движения в направлении г.СПб с 08:00 до 19:00, ремонт асфальтобетонного покрытия.
М-10 «Россия»:
- км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 623 ограничение скорости движения в направлении г.МСК с 08:00 до 19:00, замена пешеходного ограждения.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-531ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия»:
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;
- км 47-64 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, замена и ремонт дорожных знаков;
- км 172 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия, планировка обочин;
- км 30-45, км 95-123 ограничение скорости движения в оба направления с 11:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
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19.05.2023 90
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;
- км 0-37 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка барьерного ограждения от пыли и грязи механизированным способом;
- км 0-20 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом;
- км 7-37 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом;
- транспортные развязки км 10, км 15, км 27 ограничение скорости движения с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом;
- км 15-28 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка шумозащитных экранов;
- — км 22 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, замена барьерного ограждения;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов дороги;
- км 40-42 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, замена секций барьерного ограждения;
- км 74-75 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена бортового камня;
- км 1-10 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп;
- км 2-146 ограничение скорости движения в оба направления с 10600 до 20:00, отключение электропитания для проведения покрасочных работ поочерёдно.
А-180 «Нарва»:
- км57-31 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00 , очистка и мойка СБО от пыли и грязи.
Р-23 «Псков»:
- км подъезд №2 к г. Луга ограничение скорости движения в сторону Пскова правая сторона с 07:00 до 16:00,заливка трещин в а/б покрытии.
- транспортная развязка км 42, ограничение скорости движения в сторону Пскова с 11:00 до 17:00,ремонт СБО.