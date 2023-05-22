В России предложили ввести шестидневную рабочую неделю

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась к главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю.

Об этом пишет газета «Известия».

Авторы инициативы объяснили необходимость продлить рабочую неделю потребностью финансово-экономической системы получить дополнительные инвестиции, «достигнуть технологического и промышленного прорыва, укрепить экономический суверенитет и сократить зависимость от иностранных институтов».

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В ассоциации напомнили, что в годы Великой Отечественной войны рабочие трудились по шесть и даже семь дней в неделю, и лишь к 1967 году страна вернулась к пятидневке. Также, отмечают в «Аванти», шестидневки есть в Непале и Иране, а в Бельгии и Турции допускается работать не 40, а 48 часов в неделю.