В 2024 году в России начнут строить деревянные многоэтажки

К 2024 году Минстрой планирует внедрить правила для стройки деревянных многоэтажек — до 12 этажей, сообщили «Известиям» в ведомстве.
Для этого до конца текущего года планируется внести изменения в строительные нормативы в области возведения сооружений из деревянных конструкций.
Уже разрабатываются первые такие проекты, среди них гостиничные комплексы в Москве, Московской области, Карелии, Иркутской области и на Кавказе, рассказали в Минстрое.
При этом в ведомстве добавили, что для массовой реализации проектов деревянных многоэтажек требуется подготовка десятков СНиПов.
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30.04.2023 266