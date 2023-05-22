В 2024 году в России начнут строить деревянные многоэтажки

К 2024 году Минстрой планирует внедрить правила для стройки деревянных многоэтажек — до 12 этажей, сообщили «Известиям» в ведомстве.

Для этого до конца текущего года планируется внести изменения в строительные нормативы в области возведения сооружений из деревянных конструкций.

Уже разрабатываются первые такие проекты, среди них гостиничные комплексы в Москве, Московской области, Карелии, Иркутской области и на Кавказе, рассказали в Минстрое.

При этом в ведомстве добавили, что для массовой реализации проектов деревянных многоэтажек требуется подготовка десятков СНиПов.