Спасатели и волонтеры очистили от мусора остров Ленина в Новой Ладоге — фото

В минувшее воскресенье, 21 мая, участники движения «Время с толком» и сотрудники Аварийно-спасательной службы Ленобласти провели субботник на острове Ленина в Новой Ладоге Волховского района.

Они собрали десятки мешков с мусором.

«Огромное количество того, что удалось собрать — вторсырье. В основном бутылки от различных напитков. По следам совсем нетрудно составить коллективный портрет «отдыхающих» в этом чудном месте», — отметили представители движения.

Фото: "Время с толком" / vk.com