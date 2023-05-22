Спасатели и волонтеры очистили от мусора остров Ленина в Новой Ладоге — фото

Автор: Гузель Галимова
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В минувшее воскресенье, 21 мая, участники движения «Время с толком» и сотрудники Аварийно-спасательной службы Ленобласти провели субботник на острове Ленина в Новой Ладоге Волховского района.

Они собрали десятки мешков с мусором.

«Огромное количество того, что удалось собрать — вторсырье. В основном бутылки от различных напитков. По следам совсем нетрудно составить коллективный портрет «отдыхающих» в этом чудном месте», — отметили представители движения.
Спасатели и волонтеры очистили от мусора остров Ленина в Новой Ладоге - фото субботник, Остров Ленина, новая ладога, Ленобласть
Спасатели и волонтеры очистили от мусора остров Ленина в Новой Ладоге - фото субботник, Остров Ленина, новая ладога, Ленобласть
Спасатели и волонтеры очистили от мусора остров Ленина в Новой Ладоге - фото субботник, Остров Ленина, новая ладога, Ленобласть
Фото: "Время с толком" / vk.com
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Спасатели и волонтеры очистили от мусора остров Ленина в Новой Ладоге - фото субботник, Остров Ленина, новая ладога, Ленобласть
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