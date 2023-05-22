Автомобиль улетел в кювет и перевернулся на трассе у Агалатово

ДТП произошло утром 22 мая на 19-м километре трассы А-121 «Сортавала» в районе деревни Агалатово во Всеволожском районе Ленобласти.

Предварительно, водитель водитель Kia не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась. Автомобилиста госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

В ликвидации последствий аварии участвовал дежурный караул пожарно-спасательной службы из Агалатово. Обстоятельства случившегося устанавливаются.