В Минобороны РФ рассказали о подвиге Сергея Скулова в ходе СВО

В Минобороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих, которые выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации. Мужество и героизм проявил гвардии сержант Сергей Скулов.

Отделение гвардии сержанта Сергея Скулова выполняло боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов, который находился под контролем вооруженных формирований украинских националистов.

Продвигаясь по заданному маршруту, подразделение гвардии сержанта Скулова подверглось атаке со стороны радикалов. Враг начал вести огонь с заранее оборудованных позиций.

В ходе боестолкновения наводчик-оператор боевой машины отделения Скулова получил ранение. Грамотно оценив ситуацию, Сергей принял решение занять место пострадавшего товарища и открыл ответный огонь по украинским боевикам.

В результате своевременных и грамотных действий гвардии сержанта Сергея Скулова, а также слаженной работы его подчиненных прицельным огнем удалось пресечь попытку националистов атаковать позиции подразделений ВС РФ. Помимо этого, российские военные уничтожили вражеский пулеметный расчет и до 15 человек живой силы противника. Понеся большие потери и лишившись огневой поддержки, украинские боевики отступили.