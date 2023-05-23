Застолье в Гостилицах закончилось убийством. Изъяты нож и бутылка водка

Возле дома на улице Школьной в деревне Гостилицы Ломоносовского района 22 мая двое местных жителей распивали спиртное. Около 21:20 между мужчинами произошел конфликт.

В ходе словесной перепалки 41-летний уроженец Северной Осетии ударил ножом в грудь 43-летнего местного жителя. Прибывшие врачи констатировали смерть ленинградца. Подозреваемый задержан на месте по горячим следам.

По факту убийства заведено уголовное дело. Известно, что подозреваемый ранее судим за подделку паспорта и мошенничество. С места происшествия изъяты нож и бутылка водки.