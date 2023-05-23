На ребенка упали футбольные ворота в Гатчинском районе

Автор: Сергей Агутин
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На стадионе Центральной улицы в Кобралово, который находится на балансе администрации Сусанинского поселения Гатчинского района, 21 апреля около 16:30 на 12-летнего ребенка упали футбольные ворота.

Мальчик получил сочетанную травму. Его состояние оценивалось как тяжелое. Семья ребенка полная, благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.

Заведено уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности тяжкий вред здоровью.

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14.01.2023 5045
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