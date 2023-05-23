Школьник из Тихвина принял участие в телешоу «Умнее всех»

Восьмилетий Александр Христодоров из Тихвина поучаствовал в программе «Умнее всех» на телеканале «Пятница», остановившись в одном шаге от финала.

Александр учится во втором классе школы № 5. Как рассказала его мама Людмила, для участия в шоу семье пришлось пройти два этапа отбора онлайн и съездить на третий этап в Москву.

В программе «Умнее всех» принимают участие дети в возрасте от 6 до 9 лет. Они рассказывают о своих способностях и демонстрируют знания, отвечая на вопросы ведущей Тины Канделаки