Одиннадцатиклассник ранил ножом одноклассницу во время последнего звонка в Волгоградской области – видео

Молодой человек стоял сзади одноклассницы, спел с ней песню, а затем напал с ножом и ударил в шею. Девочка-подросток получила ранение, но ее защитили другие одноклассники. Агрессору и жертве по 17 лет.

Пострадавшую увезли в больницу, ее жизни ничего не угрожает. По предварительным данным, ей наложили швы, госпитализация не потребовалась.

Мотивы агрессора неизвестны. Учился он не очень хорошо, но с поведением было все в порядке. Причины нападения выясняют полицейские.