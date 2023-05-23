Одиннадцатиклассник ранил ножом одноклассницу во время последнего звонка в Волгоградской области – видео

Молодой человек стоял сзади одноклассницы, спел с ней песню, а затем напал с ножом и ударил в шею. Девочка-подросток получила ранение, но ее защитили другие одноклассники. Агрессору и жертве по 17 лет.
Пострадавшую увезли в больницу, ее жизни ничего не угрожает. По предварительным данным, ей наложили швы, госпитализация не потребовалась.
Мотивы агрессора неизвестны. Учился он не очень хорошо, но с поведением было все в порядке. Причины нападения выясняют полицейские.
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