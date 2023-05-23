Тело мужчины без головы найдено в Тихвине

На жд-путях на улице Центролитовской в Тихвине 22 мая обнаружено тело 20-летнего жителя Бокситогорска. Голова была отделена от туловища. Машинист заметил тело уже лежащим на путях.
По предварительным данным, молодого человека мог сбить поезд, следовавший ранее. И гибель не носит криминального характера.
На отрезке ж/д-пути, где найдено тело, ранее уже происходили подобные трагедии.
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19.08.2022 2174