21 новый случай COVID-19 зарегистрирован в Ленобласти за последние сутки

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 21 человека. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 24 мая.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалёво (+1) .

Волосовский район: Бегуницы (+1).

Всеволожский район: Сертолово (+4), Новая пустошь (+1).

Выборгский район: Коробицыно (+1) .

Кингисеппский район: Кингисепп (+1) .

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+2), Андреевщина (+1).

Ломоносовский район: Новогорелово (+1), Лопухинка (+1) .

Лужский район: Луга (+1).

Подпорожский район: Подпорожье (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+3) .