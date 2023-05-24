21 новый случай COVID-19 зарегистрирован в Ленобласти за последние сутки

Автор: Гузель Галимова
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В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 21 человека. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 24 мая.

  • Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалёво (+1).
  • Волосовский район: Бегуницы (+1).
  • Всеволожский район: Сертолово (+4), Новая пустошь (+1).
  • Выборгский район: Коробицыно (+1).
  • Кингисеппский район: Кингисепп (+1).
  • Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+2), Андреевщина (+1).
  • Ломоносовский район: Новогорелово (+1), Лопухинка (+1).
  • Лужский район: Луга (+1).
  • Подпорожский район: Подпорожье (+1).
  • Сланцевский район: Сланцы (+1).
  • Тихвинский район: Тихвин (+3).
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22.05.2023 116
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