В России 21 ноября будут отмечать День Военной присяги

Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект об установлении 21 ноября Дня воинской присяги.

Изменения вносятся в закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

Новая памятная дата приурочена к изданию 21 ноября 1721 года Петром I указа «О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу».

Авторы закона сообщили, что этот праздник будет способствовать воспитанию россиян, особенно молодежи, «в духе преданности и беззаветного служения Родине на исторических примерах верности воинов своему священному долгу».