В Минобороны РФ рассказали о подвиге Егора Сапунова в ходе СВО

Автор: Гузель Галимова
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В Минобороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих, которые выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации. Мужество и героизм проявил рядовой Егор Сапунов.

2023-05-24 15.55.54
Фото: Минобороны РФ

Рядовой Егор Сапунов в составе отделения штурмовой группы осуществлял прорыв обороны противника на одном из тактических направлений. В ходе боя, грамотно используя рельеф местности и передвигаясь скрытно, десантник обошел позиции националистов с тыла и точным выстрелом из ручного противотанкового гранатомета (РПГ) поразил склад ракетно-артиллерийского вооружения врага, детонация которого привела к уничтожению трех автомобилей. Продолжая бой Сапунов уничтожил две минометные позиции вместе с расчетами.

В результате украинские боевики лишенные минометной поддержки, отступили. Благодаря смелым и мужественным действиям Егора Сапунова российским подразделениям удалось прорвать участок обороны противника и развить наступательные действия.

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