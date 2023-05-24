Эксперты согласовали концепцию благоустройства набережной реки Наровы в Ивангороде

«Родной берег»: уникальное архитектурное окружение набережной завялено к участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 2023 года.

«Привычный прогулочный маршрут по променаду увеличится за счет новой набережной в 6 раз. Станет разнообразным и функциональное наполнение территории. Все функции были тщательно отобраны вместе с жителями и экспертами города в ходе сессий соучаствующего проектирования», — рассказали разработчики проекта из Центра компетенций Ленобласти.

Уникальное архитектурное окружение набережной найдет отражение в малых архитектурных формах, выполненных из камня и бетона. Акцентом проекта станет входная группа, в элементах мощения и фасадах навеса будут отражены мотивы работ Ивана Билибина — знаменитого иллюстратора русских сказок и былин.

Ранее в Ивангороде по конкурсу побеждала территория Парусинки – исторический район вблизи водопада получил новое благоустроенное пространство в 2022 году.

Напомним, что в Ленобласти до 31 мая продолжается голосование за новые объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» — на портале можно выбрать дизайн-проекты, которые будут реализованы в 2024 году.

Отметим, что Ленобласть третий год подряд становится лучшей по благоустройству. Всего в Ленобласти в 2021 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраивается 77 парков, скверов, площадей, набережных, многофункциональных спортивных и детских площадок. В 2022 — столько же территорий. В 2023 году в Ленобласти будет благоустроено 107 общественных территорий в 105 муниципальных образованиях, на эти цели выделят 2 млрд рублей.

Кроме того победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор. На федеральном уровне в 2020 году победили семь городов: Сосновый Бор, Гатчина, Волхов, Кириши, Сясьстрой, Новая Ладога и Ивангород. В 2021 году пять городов одержали победу, что привлекло в Ленобласть 320 млн руб. из федерального бюджета.