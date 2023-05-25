На 11 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 25 мая

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 25 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 47, 74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочин.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 132-142 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена световозвращающих элементов;
- км 114 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин битумной мастикой.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:
- км 40-45 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 18:00, механизированная уборка песка и смета с проезжей части;
- км 16-40 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 18:00, очистка дорожной разметки.
А-180 «Нарва» Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой:
- км 113-133 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 17:00, очистка дорожной разметки.
Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь):
- км 46-47 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 17:00, ремонт секций барьерных ограждений;
- км 74-77 ограничение скорости движения в оба направления с 07:00 до 12:00, устранение деформаций асфальтобетонного покрытия.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- км 100-47 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части механизированным способом;
- км 47-70 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, замена и ремонт дорожных знаков;
- км 47-50 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы;
- км 144-145 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 09:00 до 18:00, реверсивное движение, заливка трещин а/б покрытия.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 40-46 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 09:00 до 18:00, устранение размывов.
А-181 «Магистральная»:
- км 118-120 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 45-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- транспортные развязки км 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка а/б покрытия от пыли и грязи;
- км 0-37 и транспортные развязки км 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка и мойка а/б покрытия от пыли и грязи;
- км 26- 25 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, замена отдельных секций барьерного ограждения;
- км 10-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы механизированным способом;
- км 10-20 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине вручную;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт и замена дорожных знаков;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов дороги;
- км 37-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части от наносного грунта механизированным способом;
- км 74-75 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, замена бортового камня;
- транспортные развязки км 41,51,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механическая очистка проезжей часть (мойка).