Тело в полиэтилене вынесли из студии в Мурино. Задержана однофамилица

В полицию Всеволожского района 24 мая около 17:30 обратился 40-летний житель 19-этажного дома на Петровском бульваре в Мурино с жалобой на резкий запах из соседней квартиры.

На балконе студии на 16-м этаже сотрудниками полиции обнаружено тело 58-летней женщины, завернутое в полиэтилен.

Через несколько часов была задержана 34-летняя однофамилица умершей, проживающая в том же доме. По предварительным данным, это дочь погибшей. Обстоятельства происшествия устанавливаются.