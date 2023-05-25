Тело в полиэтилене вынесли из студии в Мурино. Задержана однофамилица

В полицию Всеволожского района 24 мая около 17:30 обратился 40-летний житель 19-этажного дома на Петровском бульваре в Мурино с жалобой на резкий запах из соседней квартиры.
На балконе студии на 16-м этаже сотрудниками полиции обнаружено тело 58-летней женщины, завернутое в полиэтилен.
Через несколько часов была задержана 34-летняя однофамилица умершей, проживающая в том же доме. По предварительным данным, это дочь погибшей. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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21.05.2023 643