Три условия, при которых россиян лишат пенсии. И как ее вернуть

Лишиться пенсии можно, если не приходить за ней в течении полугода, при переезде в другую страну или потере оснований для ее получения. Об этом URA.RU рассказала старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева.

«В пенсионном законодательстве есть такие понятия, как приостановление и прекращение выплаты пенсии. По общему правилу, ФСС приостанавливает выплату, если в течение шести месяцев подряд пенсионер ее не получает. Также без выплат можно остаться в случае предоставления недостоверных сведений о праве на ее получение и прекращения законных оснований для ее выплаты. Пенсионера также лишат выплаты в случае переезда за пределы России», – заявила Анастасия Хрусталева

Для пенсии по инвалидности существует дополнительное условие, по которому человека могут лишить данной выплаты – если инвалид не проходит переосвидетельствование, при прекращении действия оснований для назначения пенсии.

«Если пенсионер не объявлялся длительное время, ему достаточно написать заявление. В случае прекращения законных оснований это возможно только в связи с изменившимися обстоятельствами. Для этого нужно будет пройти снова весь путь оформления по новым основаниям», – отметила Анастасия Хрусталева