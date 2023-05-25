Хозяин квартиры в Мурино выдал полиции 611 грамм наркотиков в пакете

Оперативники уголовного розыска 24 мая около 04:00 пришли с обыском в квартиру 31-летнего мужчины на улице Оборонной в Мурино Всеволожского района.

В помещении обнаружен прозрачный пакет с 611,4 граммами подозрительного вещества. Экспертиза установила, что это синтетические наркотики.

Заведено уголовное дело о покушении на производство, хранение и сбыт запрещенных веществ.