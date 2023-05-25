В Ленобласти 26 мая ожидаются до +19 °C и грозы

В Ленинградской области 26 мая ожидаются облачная с прояснениями погода и кратковременные дожди в ряде районов. Местами возможна гроза.
Атмосферное давление особо не изменится. Ветер прогнозируется западный и северо-западный, до 6-11 м/с. Термометры после заката покажут +3… +11 °C. Днем ожидается +14… +19 °C.
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