В Тихвинском районе простились с погибшим в ходе СВО Денисом Шкадюком

В Тихвинском районе Ленобласти состоялась церемония прощания с погибшим военнослужащим из поселке Шугозеро Денисом Шкадюком.

Он погиб 25 марта. Проститься с солдатом пришли родные и близкие погибшего, а также представители администраций.

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В декабре 2022 года Денис Шкадюк вступил в ряды ЧВК «Вагнер». За время служения в ходе спецоперации боец был отмечен благодарностями и награжден медалями «Вагнер», а также представлен к медали «За отвагу» Минобороны России.