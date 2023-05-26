В России предложили сократить срок действия прав для пожилых водителей

Депутат Заксобрания Петербурга Павел Крупник выступил с идеей о внедрении дополнительных мер контроля за здоровьем водителей старше 75 лет.

Соответствующее обращение направлено на имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения, генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова. По словам Крупника, водители старше 75 лет наиболее подвержены воздействию внешних факторов на здоровье.

По его мнению, можно было бы сократить срок действия их прав до пяти лет, а также тестировать пожилых автовладельцев при прохождении медкомиссии на реакцию и устойчивость к стрессу.

По словам Крупника, такие меры не только обезопасят пожилых водителей, но и сократят количество ДТП на дорогах.