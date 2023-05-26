В Ленобласти объявили «желтый» уровень пожарной опасности

В Ленобласти объявлен «желтый» уровень пожарной опасности. Местами сохранится опасность 4 класса, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение будет действовать до 13 часов 27 мая.

Кроме того, в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за надвигающейся на регион грозы. Предупреждение будет действовать 26 мая с 15:00 до 23:00.

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Жителей просят быть осторожными. При возникновении чрезвычайной ситуации следует обращаться в службу спасения по телефону 01 (112 или 101 на смартфоне).