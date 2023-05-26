Видео: в Выборге воры вывезли игровой компьютер из магазина в детской коляске

В Выборге Ленобласти две дамы и мужчина похитили из магазина электроники и бытовой техники мощный игровой компьютер.
Действия злоумышленников запечатлели камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как трио, выбрав подходящий системный блок, взяли на руки ребенка, а внутрь коляски поместили компьютер.
Видео: Мэш на Мойке
Стоимость похищенного превысила 100 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело о краже группой лиц по предварительному сговору. Преступное трио разыскивается.
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