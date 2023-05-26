Видео: в Выборге воры вывезли игровой компьютер из магазина в детской коляске

В Выборге Ленобласти две дамы и мужчина похитили из магазина электроники и бытовой техники мощный игровой компьютер.

Действия злоумышленников запечатлели камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как трио, выбрав подходящий системный блок, взяли на руки ребенка, а внутрь коляски поместили компьютер.

Видео: Мэш на Мойке

Стоимость похищенного превысила 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже группой лиц по предварительному сговору. Преступное трио разыскивается.