Видео: в Выборге воры вывезли игровой компьютер из магазина в детской коляске

Автор: Гузель Галимова
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В Выборге Ленобласти две дамы и мужчина похитили из магазина электроники и бытовой техники мощный игровой компьютер.

Действия злоумышленников запечатлели камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как трио, выбрав подходящий системный блок, взяли на руки ребенка, а внутрь коляски поместили компьютер.

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Стоимость похищенного превысила 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже группой лиц по предварительному сговору. Преступное трио разыскивается.

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14.05.2023 220
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