В Ленобласти сократилось количество уличных преступлений

Автор: Гузель Галимова
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За первые четыре месяца 2023 года в Ленобласти более чем на 18% уменьшилось количество преступлений, которые были совершены в общественных местах.

При этом на территории ряда районов наблюдался рост числа таких преступлений. Это Гатчинский, Кингисеппский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Ломоносовский, Лужский, Тихвинский, Тосненский районы и Сосновый Бор. Такой статистикой поделился областной комитет правопорядка и безопасности на плановой комиссии по профилактики правонарушений.

Внимание комиссии было обращено на увеличение числа тяжких уличных преступлений.

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