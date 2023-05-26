В Петербурге вновь пытались сжечь релейный шкаф на железной дороге

Автор: Гузель Галимова
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Железнодорожники обнаружили на перегоне Броневая — Лигово в Санкт-Петербурге вскрытый релейный шкаф со следами поджога.

Прибывшие на место криминалисты обнаружили зажигалку, жидкость для розжига и подпаленную упаковку от зубной пасты.

«Вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта в Кировском районе Санкт-Петербурга не повлияло на движение поездов»,— сообщили в ОЖД.

На ОЖД за последнее время было уже несколько случаев попыток либо поджога релейных шкафов.

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16.05.2023 212
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