В Петербурге вновь пытались сжечь релейный шкаф на железной дороге

Железнодорожники обнаружили на перегоне Броневая — Лигово в Санкт-Петербурге вскрытый релейный шкаф со следами поджога.

Прибывшие на место криминалисты обнаружили зажигалку, жидкость для розжига и подпаленную упаковку от зубной пасты.

«Вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта в Кировском районе Санкт-Петербурга не повлияло на движение поездов»,— сообщили в ОЖД.

На ОЖД за последнее время было уже несколько случаев попыток либо поджога релейных шкафов.