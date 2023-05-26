Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 26 мая

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Сегодня ночью ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием по местам хранения боеприпасов украинских войск. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

На Купянском направлении пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника составили до 35 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

На Красно-Лиманском направлении уничтожено более 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

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На Донецком направлении в течение суток уничтожено до 190 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили свыше 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также четыре автомобиля.

На Херсонском направлении в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей, гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

Средствами противовоздушной обороны перехвачены оперативно тактическая ракета «Гром-2», десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также две крылатые ракеты большой дальности «Storm Shadow».

Кроме того, за сутки уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Фото: Минобороны РФ