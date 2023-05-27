Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 27 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

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Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 109-111 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00,промазка открытых швов и трещин битумной мастикой.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-531ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга:

км 21-40 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 18:00, механизированная уборка песка и смета с проезжей части;

км 5-19 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 18:00, очистка дорожной разметки.

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

км 100-47 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;

км 47-65 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

км 50-55 ограничение скорости движения в сторону Выборга с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 65-80 ограничение скорости движения в сторону Выборга с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 70-64 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт дорожных знаков;

км 146-147 реверсивное движение в сторону СПб с 09:00 до 18:00, заливка трещин в а/б покрытии;

подъезд к г. Выборгу № 1 км 0-6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

подъезд в г. Выборгу № 2 км 0-7 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 10:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 44-46 ограничение скорости движения в оба направления с 9:00 до 18:00, очистка водоотводных лотков.

А-181 «Магистральная»:

км 1-12 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):