Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 27 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, вечером 11 мая 26-летняя девушка переходила дорогу по пешеходному переходу возле Северной Галереи в Выборгском районе Санкт-Петербурга....
12.05.2022 2273
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 109-111 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00,промазка открытых швов и трещин битумной мастикой.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-531ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга:
- км 21-40 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 18:00, механизированная уборка песка и смета с проезжей части;
- км 5-19 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 18:00, очистка дорожной разметки.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- км 100-47 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;
- км 47-65 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- км 50-55 ограничение скорости движения в сторону Выборга с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
- км 65-80 ограничение скорости движения в сторону Выборга с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
- км 70-64 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт дорожных знаков;
- км 146-147 реверсивное движение в сторону СПб с 09:00 до 18:00, заливка трещин в а/б покрытии;
- подъезд к г. Выборгу № 1 км 0-6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- подъезд в г. Выборгу № 2 км 0-7 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 10:00, нанесение дорожной разметки.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 44-46 ограничение скорости движения в оба направления с 9:00 до 18:00, очистка водоотводных лотков.
А-181 «Магистральная»:
- км 1-12 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 37-0, транспортная развязка км 33 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
- км 18-0, транспортные развязки км 15, км 10 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка и мойка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- км 37-0 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, ремонт и замена дорожных знаков;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов дороги;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;
- км 74-75 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, замена бортового камня;
- км 37-78 ограничение скорости движения в сторону Приозерска, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
- км 41-79 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом.