Петербург празднует 320-летие: куда сходить и что посмотреть в День города

Санкт-Петербург 27 мая отмечает 320-летие со дня своего основания. Жителей и гостей города ждет праздничная программа. Шоу, фестивали и концерты придутся по душе ценителям прекрасной музыки, фееричных образов, динамичных перформансов и даже кулинарных сюрпризов. «Невские Новости» публикуют подробную программу празднования юбилея.

В 10:00 на Ростральных колоннах на стрелке Васильевского острова зажгут факелы. Огни также вспыхнут в ночи — за пять минут до 00:00. Утром состоится торжественная церемония возложения цветов к Медному всаднику и могиле первого российского императора Петра I в Петропавловской крепости.

В 11:00 на площади Островского стартует фестиваль мороженого. Мероприятие стало центром притяжения для всех сладкоежек Петербурга. Для гостей организаторы приготовили несколько тонн ледяного лакомства.

В 11:30 в парке Академии художеств на Васильевском острове начнется променад-спектакль Гильдии шутов Санкт-Петербурга совместно с театром «Комик-Трест». Талантливые артисты жанра драматической клоунады покажут зрителям премьеру спектакля-променада «Шутейная ассамблея на берегах Невы». В шоу примут участие актеры театров «Лицедеи», «СоЛу», «Мимигранты», проекта «Карусель». На празднике выберут короля шутов, устроят скомороший разгуляй, бал придворных царя Петра, а также морские забавы на Шутейных верфях и Азбучные учения от зайцев Васильевского острова.

В 12:00 прозвучит выстрел из пушки и откроется фестиваль жестового искусства в Михайловском саду. Для зрителей подготовили танцевальные мастер-классы, уроки по визуальной миниатюре и жестовой песне и большой праздничный концерт.

В 14:00 в кинозале капеллы проведут краеведческий диктант «Культурный код Петербурга». Начнется мероприятие с увлекательного исторического экскурса от краеведа, а затем гостей ждет интеллектуальное испытание. К слову, вопросы знатокам задаст игрок хоккейного клуба СКА.

На Соборной площади в Петропавловской крепости днем начнется уличный фестиваль «Серебряное ожерелье» с участием тысячи деятелей народной культуры, среди которых танцевальные, вокальные и театральные коллективы из разных регионов Северо-Запада России. На празднике выступит российско-китайский симфонический оркестр и хор. Кульминацией фестиваля станет выступление Татьяны Булановой.

В 21:30 на Дворцовой площади откроется традиционный фестиваль-концерт под открытым небом «Классика на Дворцовой». Программа из 23 номеров включает в себя массу видеообразов и визуальных эффектов. Зрители услышат голоса звезд мировой оперы Томмазо Бареа, Сергея Романовского, Липарита Аветисяна, Юлии Маточкиной, Ованнеса Айвазяна и других артистов, аккомпанировать будет Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии под управлением Дениса Власенко.

После этого начнется концерт «Музыка Дворцового моста». Музыканты симфонического оркестра «Северная Симфония» под управлением маэстро Фабио Мастранджело исполнят Испанский танец из балета «Лебединое озеро» Чайковского, арию Casta Diva из оперы «Норма» Беллини, увертюру Шостаковича, фрагменты из оперы «Ромео и Джульетта» Гуно.

В 00:00 как только Дворцовый мост начнут разводить, симфонический оркестр исполнит «Гимн Великому городу» Глиэра. Подпевать смогут все зрители на набережных Невы.

После полуночи стартует Петровский фестиваль огня на стрелке Васильевского острова. Пиротехнические представления подготовили мастера из Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Китая, Таджикистана и Турции в сопровождении национальной музыки. В программе фестиваля также световое шоу и совместный перформанс от пиротехнических команд.

На «Газпром Арене» 28 мая пройдет фестиваль «Петровские Ассамблеи 3.2.0». В чаше стадиона развернут настоящий танцпол с современным звуковым, световым и мультимедийным оборудованием.