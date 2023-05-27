В Хельсинки прибывают военные корабли НАТО

Отряд из трех военных кораблей Североатлантического альянса прибывает с визитом в столицу Финляндии 27 мая. О этом сообщают «Известия» со ссылкой на военно-морские силы страны Суоми.

В порт Хельсинки прибывают корабли из Норвегии, Германии и Франции, они примут участие в учениях Baltops 23 в Балтийском море. Визит является частью запланированных операций НАТО в Балтийском море.

Со стороны финского ВМФ в учениях примет участие противоминное судно класса Katanpää. Корабли FGS Rottweil из Германии и FS Pegase из Франции специализируются на наблюдении за акваторией. Норвежский патрульный корабль береговой охраны HNoMS Nordkapp будет возглавлять группу.