Российские кинокомпании пожаловались на нехватку камер и оборудования

Российские кинокомпании пожаловались на нехватку отечественных камер и оборудования для съемок, об этом сообщает РБК.

Отмечается, что сейчас доля зарубежного кинооборудования на российском рынке составляет 90%. У местных производителей не хватает соответствующего объема мощностей для замещения иностранных брендов в условиях санкций, а нарастить их без государственного стимулирования будет затруднительно.

«Импортозамещение в производстве техники и программном обеспечении для кинопроизводства — это процесс, который может занимать года и даже десятилетия и является крайне актуальным для киноотрасли», — говорится в материале.