Двое пьяных мужчин открыли стрельбу на детской площадке в Новом Девяткино

Поздно вечером 26 мая двое мужчин во время распития алкоголя решили пострелять из пневматического пистолета на детской площадке в Новом Девяткино во Всеволожском районе Ленобласти.

Инцидент произошел у дома № 9 на Флотской улице. Прибывшие на место полицейские задержали дебоширов, ими оказались мужчины 34 и 35 лет. У них изъяли пневматический пистолет Walter.

В отношении мужчин составили административные протоколы о «мелком хулиганстве». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.