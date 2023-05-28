В Кремле прокомментировали слова сенатора США про убийства россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова американского сенатора Линдси Грэма, назвавшего смерть россиян самой удачной тратой денег США.

Представитель Кремля отметил, что подобным заявлением Грэм позорит Соединенные Штаты.

«Трудно представить себе больший позор для страны, чем иметь таких сенаторов», — цитирует его слова тelegram-канал Shot.

На встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским сенатор Грэм заявил, что смерти русских в ходе конфликта на Украине — это «лучшая из инвестиций» Вашингтона.