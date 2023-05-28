Роскосмос опубликовал фото Санкт-Петербурга со спутника

Госкорпорация «Роскосмос» поздравила Санкт-Петербург с 320-летием и опубликовала фото города со спутника.

Снимок был сделан на космический аппарат «Ресурc-П».

На фото со спутника можно наблюдать волны застройки. В центре снимка — исторический центр в духе классицизма с мелкой планировочной сеткой и лучевыми проспектами. Далее — широкий промышленный пояс, хорошо различимый по рыжеватому железному оттенку. И уже за ним видны микрорайоны многоэтажной застройки с прямоугольной уличной сеткой и большими зелеными пространствами.